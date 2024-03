Corona-Spätfolgen: Zahl der Betroffenen gesunken

Hoch: Start der Long-Covid-Ambulanzen steht kurz bevor

Der geplante Start von fünf Zentralambulanzen für Menschen mit Post-Covid-Symptomen in Rheinland-Pfalz steht kurz bevor. «Wir sind zuversichtlich, dass wir noch in diesen Monat in allen Landesteilen den Startschuss geben können», sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Einzelheiten will Ministerialdirektor Daniel Stich (SPD) am kommenden Dienstag (29. August) in Mainz vorstellen.