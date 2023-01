Bachelorstudiengang für mehr Fachkräfte im Gesundheitswesen

3. Liga: Thoelke-Einsatz bei Saarbrückens Spiel in Köln fraglich

Mit so manchen personellen Sorgen geht der 1. FC Saarbrücken in die Drittliga-Partie am Freitag (19.00 Uhr) beim FC Viktoria Köln. So ist der Einsatz des 30 Jahre alten Abwehr-Routiniers Bjarne Thoelke wegen muskulärer Probleme fraglich. «Wir wissen alle, welche Qualität Bjarne hat. Am Ende müssen wir aber das Abschlusstraining abwarten», sagte Trainer Rüdiger Ziehl am Donnerstag. Gleiches gelte für die angeschlagenen Steven Zellner und Marvin Cuni. Julius Biada und Dominik Ernst seien wieder voll im Training, «aber noch nicht bei 100 Prozent».