157 Lebensmittel-Rückrufe in Rheinland-Pfalz

Essen kann auch krank machen: Rund 160 Lebensmittel wurden aus verschiedenen Gründen im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz zurückgerufen.

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 157 Lebensmittel zurückgerufen worden. Die häufigsten Ursachen dafür waren Salmonellen, verschluckbare Fremdkörper und nicht deklarierte Allergene, die riskant für Allergiker sind, wie aus einer Mitteilung des Landesuntersuchungsamts (LUA) vom Donnerstag hervorgeht.

Vier Warnungen hatte das LUA selbst im Portal vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) eingestellt. Festgestellt wurden in den Lebensmittellaboren des LUA gesundheitsschädliche Tropanalkaloide in einem Mehl, Metallstücke in einer Süßigkeit, Schimmel in einem Getränk und der Durchfallerreger Bacillus cereus in einem Saatgut.

Außerdem hat sich das LUA 29 Warnungen vor Bedarfsgegenständen und Kosmetika angeschlossen. Bei ihnen wurden meistens giftige Schwermetalle oder gesundheitsschädliche Weichmacher festgestellt.