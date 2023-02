Neandertaler jagten vor 125.000 Jahren Waldelefanten

Speyer: Feuerwehreinsatz nach Rauch in Industriebetrieb

In der Nacht zum Donnerstag hat Rauch in der Produktionshalle eines Industriebetriebs in Speyer zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Es gab keine Verletzten, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Untersuchungen ergaben den Angaben zufolge keine Gefährdung für die Nachbarschaft. Feuerwehr und Katastrophenschutz waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort, hieß es. Die Feuerwehr war am Morgen zunächst von einem Brand ausgegangen. Die Polizei bestätigte am Mittag eine Rauchentwicklung aufgrund eines Defekts in einem Lüftungsschacht. Zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.