Emotionales Bekenntnis zu Frankreich fehlt deutscher Politik

Regierung: Élysée-Jahrestag: Rehlinger reist zu Festakt nach Paris

Am 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages an diesem Sonntag wird Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger als deutsch-französische Kulturbevollmächtigte zum Festakt nach Paris reisen. Zudem nehme sie dort am Deutsch-Französischen Ministerrat teil und führe Gespräche mit französischen Kollegen, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mit.