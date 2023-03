Ziel 40 Punkte: Brisantes Duell für Trainer Schuster

2.Bundesliga: «Gewisses Momentum»: Kaiserslautern vor Kiel-Spiel positiv

Mit vier Siegen in Serie im Rücken geht Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in sein erstes Heimspiel des neuen Jahres gegen Holstein Kiel. «Kiel hat seit September 2022 kein Auswärtsspiel mehr verloren. In den letzten neun Spielen haben sie nur eine Niederlage kassiert. Sie haben einen positiven Trend und ein gewisses Momentum. Das haben wir aber auch», sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag.