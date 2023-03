Wegen Pyrotechnik: Geldstrafen für Union und Kaiserslautern

Landtag: Debatte um Automatensprenger: Ebling sieht Banken in Pflicht

Angesichts der steigenden Zahl an Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz sorgen sich Vertreter mehrerer Fraktionen im Landtag um die Versorgung mit Bargeld. Innenminister Michael Ebling (SPD) bezeichnete solche Taten am Donnerstag im Landtag in Mainz als skrupellos und versicherte: «Das wird von uns nicht ignoriert.» Er sieht auch die Banken in der Pflicht.