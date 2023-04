Verfolger-Duell in der Frauen-Bundesliga abgesagt

Endphase: VfB muss zweimal sonntags ran

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart ist in der Endphase der Fußball-Bundesliga zweimal sonntags gefordert. Die Schwaben treffen am 32. Spieltag daheim auf Bayer 04 Leverkusen und eine Woche später am 21. Mai auswärts auf den FSV Mainz 05. Dies ging aus der zeitgenauen Ansetzung der Partien durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch hervor. Das Spiel bei Hertha BSC findet am 6. Mai in Berlin statt.