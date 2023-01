Kaiserslautern: Vorbereitung auf neue Saison in den USA

2. Bundesliga: Saarbrücken will Erfolgsserie gegen Duisburg fortsetzen

Der 1. FC Saarbrücken will im ersten Spiel des Jahres in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) gegen den MSV Duisburg an die Erfolgsserie von vor der Winterpause anknüpfen. Zuletzt hatten die Saarländer 16 Punkte in sechs Partien geholt. «Es fühlt sich ein wenig wie ein Saisonstart an. Die Karten werden neu gemischt. Aber das gilt für alle Teams. Wir hatten eine gute Vorbereitung und freuen uns auf die Begegnung», sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.