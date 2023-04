Elversberg-Gastspiel in Duisburg abgesagt

Bundesliga: Rangnick: Meisterschaft für RB «nicht ausgeschlossen»

Ralf Rangnick sieht in seinem Ex-Club RB Leipzig am Ende Saison die Nummer zwei in der Fußball-Bundesliga - mindestens. «Ich sehe sie in der Breite wie inder Qualität des Kaders als die stärkste Mannschaft neben Bayern», sagte der Nationaltrainer Österreichs der «Sport Bild» (Mittwoch). «RB hat leider in der Saison schon einige Punkte liegen lassen. Dennoch sehe ich Leipzig mindestens auf Platz zwei. Je nachdem, wie stabil sie diese Saison spielen, halte ich auch Platz eins nicht für ausgeschlossen», sagte der 64-Jährige, der sieben Jahre lang in verschiedenen Funktionen für Leipzig tätig war.