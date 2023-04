2:1 gegen den SV Waldhof: Saarbrücken gewinnt Verfolgerduell

3. Liga: Saarbrücken mit Personalsorgen vor Derby in Mannheim

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken geht personell geschwächt ins Südwest-Duell mit dem SV Waldhof Mannheim. Neben den langzeitverletzten Dominik Ernst und Adriano Grimaldi werden am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) definitiv auch Robin Scheu, Mike Frantz sowie Kasim Rabihic ausfallen, teilten die Saarländer am Freitag mit. Zudem sind weitere Spieler gesundheitlich angeschlagen. Trainer Uwe Koschinat geht dennoch voller Optimismus in das Prestige-Duell. «Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in der Lage sein wird, in Mannheim zu gewinnen», sagte er.