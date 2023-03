Saisonauftakt: Nürburgring erwartet bis zu 20.000 Motorräder

Veranstaltungen: Nürburgring: 2023 ein bunter Mix aus Motorsport und Musik

Ein Mix aus Motorsport, Festivals, Events und sonstigen Sportspektakeln soll nach dem Abflauen von Corona die neue Saison am weltberühmten Nürburgring prägen. Geschäftsführer Ingo Böder sagte am Mittwoch, die fast 100-jährige Rennstrecke in der Eifel wolle 2023 mit rund 50 Veranstaltungen aller Art Emotionen transportieren. Dazu zählen etwa das 24-Stunden-Rennen, das Musikspektakel «Rock am Ring» sowie das 50. Jubiläum des Oldtimer-Grand-Prix. Der Nürburgring wirbt mit einem neuen Motto: «We make your heart race» (Wir bringen dein Herz zum Rasen).