Achterbahn im Freizeitpark Klotten geht wieder in Betrieb

Polizei: Mutmaßlicher S-Bahn-Surfer geschnappt

Ein mit Sturmhaube bekleideter mutmaßlicher sogenannter S-Bahn-Surfer ist in Ludwigshafen erwischt worden. Der 20 Jahre alte Mann sei am Mittwoch von einem Güterzug gesprungen und habe versucht, das Gelände des Chemiekonzerns BASF zu betreten, teilte die Bundespolizei am Donnerstag in Kaiserslautern mit. Der 20-Jährige gab demnach an, als sogenannter S-Bahn-Surfer vom norddeutschen Lübeck nach Ludwigshafen gefahren zu sein. Er habe aber nicht während der gesamten Fahrt seine gefährlichen Aktionen am Zug vollführt, erläuterte eine Polizeisprecherin die weiteren Angaben des Mannes.