Früherer Formel-1-Pilot Vettel wieder auf dem Nürburgring

Jugendlicher bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Ludwigshafen ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz am Samstag mit. Der 16-Jährige musste demnach nach dem Vorfall am Freitagabend auf dem zentralen Berliner Platz in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter seien geflüchtet. Die Polizei habe die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zu einer möglichen Tatwaffe aufgenommen. Details nannten die Behörden zunächst nicht.