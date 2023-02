Fast 840 Millionen Euro für Aufbauhilfe nach Flut bewilligt

Bundesliga: Mainz hofft gegen Augsburg auf Heimsieg im Fastnachtsspiel

Der FSV Mainz 05 will nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten Union Berlin am vergangenen Spieltag zu Hause wieder punkten. Das Team von Trainer Bo Svensson ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellennachbarn FC Augsburg gefordert. Im Duell mit den Schwaben geht es um Punkte gegen den Abstieg. Mainz rangiert mit 23 Zählern auf dem zwölften Platz, Augsburg hat als 13. zwei Punkte weniger auf dem Konto. Mit einem Sieg in Mainz könnten die Gäste die Mannschaft von Svensson in der Tabelle überholen. Die Mainzer wollen das verhindern und in ihrem Fastnachtsspiel den dritten Heimsieg in dieser Saison feiern.