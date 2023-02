Minister zu Hahn: Keine Geschäfte mit russischen Oligarchen

Verkehr: Beginn des Beteiligungsverfahrens für Nahverkehrsplan

Das Beteiligungsverfahren für den Nahverkehrsplan in Rheinland-Pfalz soll an diesem Mittwoch ins Rollen kommen. Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) will heute Zielsetzung und Ausrichtung des Landesnahverkehrsplans (LNVP) in einer Pressekonferenz vorstellen. Das Land will gemeinsam mit den kommunalen ÖPNV-Zweckverbänden in verschiedenen Arbeitskreisen die Rahmenvorgaben für das zukünftige Verkehrsangebot entwickeln. Dabei soll es unter anderem um die Taktung, die Integration neuer Mobilitätsformen sowie die Barrierefreiheit gehen.