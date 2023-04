Land hilft Hochschulen bei Energiekosten

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Energiekosten in die Höhe getrieben. Hochschulen haben darauf reagiert und an vielen Stellen Strom und Wärme gespart - manches fruchtete, manches weniger. Das Land greift mit einem zweistelligen Millionenbetrag unter die Arme.

Mit einem zweistelligen Millionenbetrag für das vergangene und das laufende Jahr unterstützt das Land Rheinland-Pfalz die Hochschulen angesichts immens gestiegener Energiekosten. 2022 und 2023 könnten die Mehrausgaben im Vergleich zum Jahr 2019 so zu 100 Prozent ausgeglichen werden, sagte Wissenschaftsstaatssekretär Denis Alt (SPD) am Donnerstag in Mainz - unter der Voraussetzung, dass die Preisentwicklung in etwa stabil bleibe.

Verteilt wird das Geld nicht nach einem bestimmten Schlüssel, sondern mit Blick auf die Begebenheiten an einzelnen Standorten, wobei sparsamer Umgang mit Energie belohnt werden soll. Auch für 2024 ist ein zweistelliger Millionenbetrag im Haushalt vorgesehen. Eine Prognose, ob das ausreicht, wagt Alt aber noch nicht.

Dem Staatssekretär zufolge rechnen die Hochschulen zwischen Westerwald und Südwestpfalz für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt mit Zusatzausgaben von 55,9 Millionen Euro. Rund 20 Millionen Euro an Entlastungen brächten Bundesmaßnahmen, die erwarteten verbleibenden 35,9 Millionen Euro kompensiere das Land zu 100 Prozent. Hinzu kommen 4,98 Millionen Euro für die Universitätsmedizin Mainz, so dass Landesmittel von mehr als 40 Millionen Euro fließen.

Bei der Berechnung der Mehrausgaben wurde dem Ministerium zufolge 2019 als Vergleichsjahr angesetzt, das letzte Jahr vor der Pandemie und dem russischen Krieg gegen die Ukraine, in dem die Hochschulen noch im kompletten Präsenzbetrieb waren. Der Vorsitzende der Landeshochschulpräsidentenkonferenz und Präsident der Trierer Universität, Michael Jäckel, sagte, er sei mit dem Mechanismus «sehr zufrieden». Die für kommendes Jahr im Landeshaushalt vorgesehenen 32 Millionen Euro hält Alt für angemessenen. Es müsse aber abgewartet werden, ob Bundeshilfen ausliefen und wie sich die Preise entwickelten.

Die konkreten Beträge, die für 2022 und 2023 an die einzelnen Hochschulen gehen, variieren sehr stark. Den größten Betrag erhält für das Jahr 2023 beispielsweise die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) mit 11,98 Millionen Euro, gefolgt von der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz mit 8,32 Millionen. Im Vergleich dazu fließt an die Uni Trier mit 1,53 Millionen Euro vergleichsweise wenig.

Hintergrund dafür ist laut Alt und Jäckel, dass die JGU etwa wegen des dortigen Teilchenbeschleunigers einen großen Energiebedarf habe. Dafür hielten sich die Preissteigerungen für die Mainzer Uni zumindest 2022 wegen noch laufender Energielieferungsverträge einigermaßen in Grenzen, wie die JGU mitteilte. Bis Mitte 2023 müsse ein neuer Fernwärmeliefervertrag abgeschlossen werden, dessen Kondition noch verhandelt würden.

Im Fall der RPTU, die vor dem Zusammenschluss mit der Universität Landau noch Technische Universität (TU) Kaiserslautern hieß, gab es Jäckel zufolge den Sonderfall, dass noch vor dem Krieg in der Ukraine und dem Energiepreisanstieg ein Energieanbieter in die Insolvenz gegangen sei. Daraufhin entstand an der RPTU ein Blockheizkraftwerk. Und ein vergleichsweise neuer, bereits auf das Energiesparen angelegter Umweltcampus wie in Birkenfeld habe auch etwas weniger mit Mehrkosten zu kämpfen wie eine Uni Trier mit viel Bausubstanz aus den 1970er Jahren, sagte Jäckel. Der Modus zur Verteilung des Landesgeldes habe insofern auch etwas Solidarisches, sagte er.

Nicht nur wegen der Energiekrise, auch wegen der Landesvorgabe, dass öffentliche Einrichtungen möglichst 15 Prozent an Energie einsparen sollen, haben sich die Hochschulen in den vergangenen Jahren mit ihren Verbräuchen beschäftigt. Beim Energieverbrauch für die Wärmeerzeugung habe sich herausgestellt, dass sich das Ziel durchaus erreichen lasse, sagte Jäckel. Schwieriger sei das beim Stromverbrauch: Dieser sei sogar in Zeiten wie den Weihnachtsferien, wenn eine Uni eigentlich im Ruhezustand sei, noch recht hoch. In Trier habe sich unter anderem in der Mensa ein etwas energiesparenderes Kochen als sinnvolle Maßnahme erwiesen.

Nach wie vor seien in einigen Bibliotheken die Öffnungszeiten kürzer als vor dem Krieg in der Ukraine, sagte Jäckel. Das treibe viele Studenten um. Er wünsche sich wieder etwas längere Öffnungszeiten. Für die Uni Trier könne er sagen, dass über eine reine Online-Lehre aus Gründen des Energiesparens nicht nachgedacht werde - gerade nach der Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf das Studentenleben.