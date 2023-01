Brand einer Gartenhütte in Ingelheim

Feuerwehreinsatz: Brand in Berliner Pflegeheim

Nach einem Brand in einem Pflegeheim in Berlin-Friedrichshain sind am Samstag sieben Menschen wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, waren in der Einrichtung im Weidenweg Möbel an einer Laderampe zur Küche in Flammen geraten.