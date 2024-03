Home

Feuer: Haus an Waldrand in Mudersbach in Brand

In einem Wochenendhaus in Mudersbach Landkreis Altenkirchen (Westerwald) ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Das Haus befindet sich an einem Waldrand und ist Teil einer kleinen Obstplantage, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ersten Erkenntnissen nach wurde niemand verletzt. Das Haus wird laut Polizei voraussichtlich komplett niederbrennen. Die Schadenshöhe ließe sich bislang nicht abschätzen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz.

