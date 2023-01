Opposition macht Absage von Umzügen zum Thema im Landtag

Deutscher Wetterdienst: Schneefall und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet zum Wochenende Neuschnee. Am Freitagvormittag sind in Rheinland-Pfalz bereits vereinzelt Schneeschauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Ab dem Mittag sollen die Schneefälle dann von Nordwesten her zunehmen und bis zum Abend Richtung Südosten ziehen. Dabei können im Bergland bis zu fünf Zentimeter Neuschnee, in Gipfellagen auch bis zu zehn Zentimeter fallen. Der Wetterdienst warnt vor Glätte.