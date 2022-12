Corona-Inzidenz im Land auf niedrigstem Stand des Jahres

Gewerkschaft: GdP: Polizei nicht für Grabenkämpfe instrumentalisieren

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hat den Landtags-Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe dazu aufgefordert, der «Instrumentalisierung der Polizei für die parlamentarischen Grabenkämpfe ein Ende zu bereiten». Die in dem Gremium geführte «politische Schlacht» müsse versachlicht werden, sagte GdP-Landeschefin Sabrina Kunz am Donnerstag. In Politik und Medien sei von Schlamperei und Vertuschung die Rede. «Wir widersprechen dieser Darstellung in aller Deutlichkeit», betonte sie. Es müsse jetzt darum gehen, schnellstmöglich die notwendigen staatlichen Strukturen und Abläufe zu schaffen, um «zukünftig Katastrophenlagen in Rheinland-Pfalz bestmöglich zu bewältigen».