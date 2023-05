Mutmaßliche IS-Anhängerin bestreitet Anklage

Sie soll mit ihrem Mann eine Frau versklavt haben und Anhängerin des Islamischen Staates gewesen sein. Am Mittwoch hat sich die Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert - und doch Fragen offen gelassen.

Im Koblenzer Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Anhängerin hat die Angeklagte bestritten, gegenüber ihrer damaligen mutmaßlichen Sklavin Zwang angewandt zu haben. «Zu keinem Zeitpunkt» habe sie gegenüber der Jesidin Zwang ausgeübt, «weder physisch noch psychisch», hieß es in einer Einlassung, die ihr Verteidiger am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) vorlas.

Ihr Mann habe die Frau eines Tages mit nach Hause gebracht. «Als ich sie das erste Mal sah, war sie unterernährt und psychisch angeschlagen», hieß es. «Ich war mit der Situation vollkommen überfordert.» Die Frau habe ihr im Haushalt und bei der Versorgung ihres Kindes «geholfen». Die Angeklagte las die Worte stumm mit, während ihr Anwalt sie vortrug. Fragen wurden keine beantwortet.

Bereits im Februar hatte die mutmaßliche Sklavin selbst vor dem OLG ausgesagt. Mit den Worten: «Ja, sie sitzt da», hatte die eigens aus ihrer irakischen Heimat angereiste Jesidin die Angeklagte wiedererkannt.

Der Anklage zufolge war die deutsche Angeklagte 2014 mit ihrem syrischen Ehemann von Deutschland nach Syrien ausgereist, um sich dem IS anzuschließen. 2015 zog das Paar nach Mossul im Irak um. Es soll zu Hause Sprengstoff, Handgranaten und Kalaschnikows gelagert haben. Im Haus des Ehemanns und der Angeklagten soll eine Jesidin als Sklavin gelebt haben. Die Bundesanwaltschaft wirft der 37-Jährigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Beihilfe zum Völkermord und Kriegsverbrechen vor. Die 37-Jährige wurde bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland 2022 festgenommen und sitzt seit dem in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch berichtete die Angeklagte die einst in Idar-Oberstein gelebt hat, auch vom Kennenlernen mit ihrem Mann und der Ausreise nach Syrien. «Ich wurde katholisch erzogen», hieß es in der Einlassung. Diese Religion habe ihr aber nicht entsprochen und sie sei lange auf einer Sinnsuche gewesen. Als sie ihren Mann kennengelernt habe, habe er ihr Interesse für den Islam geweckt.

2014 reiste sie nach eigenen Angaben aus Deutschland aus - ihr Mann habe als Arzt in Syrien helfen wollen. Laut Anklage hingegen soll der Mann als IS-Arzt gearbeitet und Kämpfer behandelt haben. «Einen Bezug zum Islamischen Staat hat es damals nicht gegeben», hieß es am Mittwoch weiter. Wie sie in ihrer Zeit in Mossul zum IS stand und welche Einstellung sie mittlerweile hat, ließ sie offen.

Mit den Waffen im Haus habe sie nichts zu tun gehabt, hieß es weiter. Auch vom Sex zwischen ihrem Mann und der Jesidin habe sie erst später erfahren. Die Anklage wirft ihr hingegen vor von regelmäßigen Vergewaltigungen des Ehemanns gewusst zu haben.

Nachdem ihr Mann die mutmaßliche Sklavin in das Haus gebracht habe, habe es immer wieder Streit darüber gegeben. «Ich sagte ihm deutlich, dass ich nicht wolle, dass eine Jesidin als Sklavin bei uns lebe», las der Verteidiger vor. Ihr Mann sei zunehmend aggressiv und gewalttätig ihr gegenüber geworden. Zum Schluss hieß es: «Ich bereue zutiefst, dass ich nicht mehr für sie getan habe und ich schäme mich dafür.»