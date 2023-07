Verdächtiger nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft in U-Haft

In einer Flüchtlingsunterkunft brechen Flammen aus. Die Polizei erlässt Haftbefehl gegen einen 24 Jahre alten Bewohner.

Nach dem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Wadern-Nunkirchen sitzt ein 24 Jahre alter Bewohner wegen des Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Feuer waren am Freitag drei Menschen verletzt worden, die Polizei hatte anfangs von elf Verletzten gesprochen.

Der Brand war am Freitagnachmittag in der Wohnung des Beschuldigten in dem Mehrparteienhaus ausgebrochen. In der Flüchtlingsunterkunft leben vor allem syrische und ukrainische Staatsbürger. 28 Menschen seien dort insgesamt gemeldet. Der 24-Jährige habe sich bei dem Brand selbst verletzt. Sein Motiv war zunächst noch völlig unklar.

Das Feuer habe aufgrund der installierten Rauchmelder frühzeitig entdeckt und von einem Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher eigenständig gelöscht werden können. Das Gebäude ist bis auf die vom Brand betroffene Etage weiterhin bewohnbar.