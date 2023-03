Rheinland-Pfalz bleibt von Galeria-Schließungen verschont

Insolvenz: Galeria-Kaufhaus am Bahnhof in Saarbrücken schließt

Die insolvente Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt eines ihrer beiden Warenhäuser in Saarbrücken. Das Haus Galeria Saarbrücken am Bahnhof werde zum 30. Juni dieses Jahres dicht gemacht, kündigte das Unternehmen am Montag in Essen an. Der Standort von Galeria am St. Johanner Markt werde fortgeführt.