Saarbrücken klettert nach Sieg gegen Essen auf Rang vier

Fußball: Torwart Brinkies patzt: Zwickau bleibt auf Abstiegsplatz

Der FSV Zwickau hat den zweiten Sieg in Serie in der dritten Fußball-Liga in letzter Sekunde verpasst. Der Kölner Jamil Siebert verhinderte mit der letzten Aktion in der vierten Minute der Nachspielzeit den Auswärtssieg der Sachsen im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Ronny Thielemann. Beim 1:1 (1:0) am Samstag in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Köln hatte Johan Gomez vor 2400 Zuschauern im Kölner Sportpark Höhenberg die Gäste in der 44. Minute in Führung gebracht, ehe Siebert noch ausglich. Mit 24 Punkten bleibt Zwickau weiterhin auf einem Abstiegsplatz.