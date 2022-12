Home

Darts Weltmeisterschaft: Clemens startet bei Darts-WM: Auch van Gerwen gefordert

Deutschlands Darts-Primus Gabriel Clemens startet bei der WM in London. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) ist der «German Giant» in der zweiten Runde gegen den irischen Routinier William O'Connor gefordert. Clemens geht trotz seiner besseren Ranglisten-Platzierung sogar als leichter Außenseiter in die Partie. Der Saarländer hat ein eher enttäuschendes Jahr 2022 hinter sich. Direkt im Anschluss (22.00 Uhr) ist Topfavorit Michael van Gerwen aus den Niederlanden im Alexandra Palace gefordert. Der dreimalige Weltmeister spielt gegen den Waliser Lewy Williams.

