Saarland: Weiter Maskenpflicht in Bahnen und Bussen

Fahndung läuft: Geldautomat im Landkreis Neuwied gesprengt

In einer Bank in Neustadt (Wied) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Ob bei der Sprengung Geld erbeutet wurde, blieb zunächst unklar. Der Eingang zum Bankbereich, in dem der Automat untergebracht war, sei beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es bis Mittwochmittag noch nicht. Der Bereich ist in einem Wohngebäude untergebracht. Die Sprengung ereignete sich gegen 1.30 Uhr.