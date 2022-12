Inzidenz im Saarland wieder leicht gesunken

Jahrestag: Trier gedenkt der Opfer der Amokfahrt vor zwei Jahren

Zwei Jahre nach der Amokfahrt in Trier hat die Stadt am Donnerstag an die Opfer erinnert. Viele Menschen hielten inne, als die Glocken des Doms und der Kirchen in der Innenstadt zur damaligen Tatzeit ab 13.46 Uhr vier Minuten lang läuteten. An einer Gedenktafel an der Porta Nigra wurden Blumenschalen und Kerzen für die Todesopfer aufgestellt und deren Namen verlesen. Auch etliche Angehörige und Betroffene hatten sich dort versammelt.