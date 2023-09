Wechsel perfekt: Mainz holt Ex-Wolfsburger Guilavogui

Schutz vor sexuellem Missbrauch: Übergreifender Antrag

Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion hat einen Gesetzentwurf zum Thema Schutzkonzepte in Schulen gegen sexuellen Missbrauch von der Tagesordnung des Landtages in dieser Woche genommen und strebt mit den Ampel-Fraktionen eine übergreifende Lösung an. Von Seiten der Ampel seien Gespräche angeboten worden, Ziel sei nun ein gemeinsamer Antrag im November-Plenum, sagte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder am Montag in Mainz.