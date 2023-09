Mainzer Toptalent Nelson Weiper fällt nach Operation aus

Nach häuslicher Gewalt: 47-jährige Frau gestorben

Knapp vier Wochen nach einer Gewalttat in Mainz ist eine 47-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Ihr tatverdächtiger Ehemann befinde sich weiterhin in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Gegen den 53-Jährigen wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Laut den bisherigen Ermittlungen soll er die Frau am 26. August in der Wohnung schwer verletzt haben, sie wurde in eine Klinik gebracht. Am vergangenen Mittwoch starb sie, ihre Leiche soll obduziert werden. Zu den Hintergründen und der Art der Verletzungen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin keine Angaben.