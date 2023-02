Mainz will Vertrag mit Toptorschütze Lee verlängern

DWD-Vorhersage: Wettermix in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Nach wechselhaftem Wetter zeigt sich zum Wochenbeginn in Rheinland-Pfalz und im Saarland öfter einmal die Sonne. Am Sonntag werde es teils wolkig, teils heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Mainz mit. Es bleibt nach den Angaben überwiegend trocken bei Höchstwerten zwischen ein und fünf Grad. In der Nacht zu Montag gibt es verbreitet Frost. Die Temperaturen fallen dabei auf minus drei bis minus sechs Grad, im Bergland auf minus acht Grad.