Mainzer Toptorjäger Onisiwo nach Verletzung wieder dabei

Wetter: Regen und Sturm in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich. Am Donnerstag ist es in beiden Ländern stark bewölkt und bedeckt; hinzu kommt ein zeitweise schauerartiger Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Werte liegen derweil bei 8 Grad in der Hocheifel sowie bei 15 Grad in der Vorderpfalz. Hinzu kommt ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der sich gemäß DWD im Bergland und auch in exponierten Lagen zu starken bis stürmischen Böen steigert. Abends schwächt der Wind wieder ab.