Home

Regional

Rheinland-Pfalz & Saarland

Brand: Technischer Defekt löste Brand in Flüchtlingsunterkunft aus

Technischer Defekt löste Brand in Flüchtlingsunterkunft aus

Ein technischer Defekt hat den Brand in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im Landkreis Altenkirchen verursacht. Das Feuer war am Montagabend in einem Kellerraum ausgebrochen. Eine abschließende Untersuchung schloss Brandstiftung aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Brand wurde keiner der Anwohner verletzt, eine Frau erlitt jedoch einen Schock.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Von den 58 Bewohnern der Einrichtung konnten 18 nicht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden nach Angaben der Polizei vorübergehend in Nachbargebäuden untergebracht, in denen ebenfalls Geflüchtete untergebracht sind. Eine langfristige Lösung sei bereits in Planung. Der Sachschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 100 000 Euro.

© dpa