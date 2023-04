Wissenschaft und Wirtschaft mit Plattform vernetzen

Polizei nimmt große Cannabis-Plantage in 500-Seelen-Ort hoch

Die Polizei hat eine illegale Cannabis-Plantage in Schindhard (Landkreis Südwestpfalz) ausgehoben. Die Ermittler machten den Fund in dem Ort mit etwa 500 Einwohnern am vergangenen Mittwoch in einer leerstehenden Industriehalle, wie die Polizeidirektion Pirmasens am Freitag mitteilte. Spezialeinheiten öffneten die Tür der Halle, in der ein großangelegter Cannabisanbau vermutet wurde, mit Gewalt.