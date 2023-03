Rückkehr zu G9: Gymnasium dauert nun wieder neun Jahre

Landespressekonferenz: Kretschmann rät von Rückkehr zu neunjährigem Gymnasium ab

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat vor einer Rückkehr zum Gymnasium in neun Jahren wie etwa in Bayern gewarnt. Alle Eltern und Lehrkräfte, die sich per Volksantrag für G9 einsetzen, sollten genau überlegen, ob sie den «Rückwärtsgang» einlegen wollten. «Ich würde davon abraten», sagte der Grüne am Dienstag in Stuttgart. «Ich bin ein sehr klarer Befürworter von G8.» Er habe sich schon schwer getan, die Modellversuche mit beiden Zügen an 43 allgemeinbildenden Gymnasien zu verlängern. Wissenschaftliche Untersuchungen belegten, dass weder das Freizeitverhalten noch die Ergebnisse der G8-Schüler diese Kritik rechtfertigten. Es gehe eher mal wieder darum «am Gewohnten festzuhalten».