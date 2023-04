GEW sieht eklatanten Lehrermangel und fordert Masterplan

Landespolitik: Linke fordert Bildungsgipfel: Probleme klar benennen

Angesichts fehlender Lehrkräfte an Brandenburger Schulen fordert die Fraktion der Linken von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die zeitnahe Einberufung eines Bildungsgipfels. Einen entsprechenden Antrag will sie am Mittwoch im Landtag stellen. Bildung müsse zur Chefsache erklärt werden, sagte Linken-Bildungspolitikerin Kathrin Dannenberg am Dienstag in Potsdam. «Es ist Zeit, sich ehrlich zu machen, die Probleme klar zu benennen.» Bildungsministerin Britta Ernst habe das Problem in den vergangenen drei Jahren kleingeredet, kritisierte Dannenberg. «Wir laufen Gefahr, dass wir den Bildungsauftrag im nächsten Schuljahr nicht mehr in der entsprechenden Qualität erfüllen können.»