Mann verschanzt sich mit Schreckschusswaffe am Nürburgring

Ein Mann verschanzt sich in einem Gebäude am legendären Nürburgring in der Eifel. Die Polizei riegelt den Bereich ab und verhandelt mit ihm, bis er aufgibt. Noch sind viele Fragen offen.

Eine Glasscheibe mit dem Logo der Rennstrecke Nürburgring steht an der Zufahrt zur Rennstrecke Nürburgring. © Jens Büttner/dpa/Archivbild

Ein Mann verschanzt sich am Donnerstag in einem Gebäude am Nürburgring in der Eifel - und ergibt sich wenig später freiwillig. Der Mann hatte eine Schreckschusswaffe dabei, wie die Polizei mitteilt. Er sei in Gewahrsam genommen worden. Verletzt wurde demnach niemand. Um 8.45 Uhr sei die Polizei zu einer Bedrohungslage am Nürburgring gerufen worden, sagte ein Sprecher. Der Mann habe sich in einem Gebäude im Bereich der Boxengasse des Nürburgrings verschanzt und eine Person bedroht. «Es war nicht auszuschließen, dass die Person eine Waffe oder einen waffenähnlichen Gegenstand mit sich führt», berichtete der Polizeisprecher. «Deshalb ist auch ein relativ großer Polizeieinsatz letztendlich angelaufen.» Die Polizei hatte laut ihres Sprechers Kontakt zu dem Mann und verhandelte mit ihm. Wie viele Personen zum Tatzeitpunkt in dem Gebäude waren, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar. Nun werde geprüft, welche Tatbestände möglicherweise erfüllt sein könnten.

