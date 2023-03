Streiks in Belgien: ausfallende Züge nach Deutschland

Kaiserslautern: Mehrere Kinder bei Unfall von Schulbus leicht verletzt

Beim Unfall eines Schulbusses bei Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) sind der Polizei zufolge vier Kinder, eine Jugendliche und der Fahrer leicht verletzt worden. Eine 17-Jährige sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag mit. In dem Bus saßen den Angaben zufolge 15 amerikanische Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren. Das Fahrzeug kam vom US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Es geriet am Mittag auf der Kreisstraße 19 zwischen Weilerbach und Erzenhausen Zeugen zufolge in den Seitenstreifen und kippte um.