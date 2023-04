Ladendiebinnen verletzten vier Polizisten leicht

Vorhersage: Wechselhaftes Wetter mit Regen und trockenen Phasen

Nach viel Regen können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Sonntag auf einige trockene Phasen freuen. Der Tag beginnt zwar noch stark bewölkt und regnerisch, es lockert dann aber langsam von Norden her auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. In höheren Lagen kann es auch noch schneien. Im Laufe des Tages zieht Tief «Markus», das deutschlandweit für teils starken Niederschlag sorgte, aber allmählich nach Süden ab und nimmt den Regen mit.