Unbekannte erbeuten sechsstelligen Betrag über Bank-App

Polizei: Mann bei Streit in Ludwigshafen mit Messer verletzt

In Ludwigshafen ist ein Mann während eines Streits mutmaßlich von einem 42-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt worden. Das 41 Jahre alte Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Der Hintergrund der Auseinandersetzung vom Mittwochabend, die sich zunächst in und dann vor einer Pizzeria abgespielt hatte, war zunächst unklar. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.