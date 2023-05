Markierungsverbot bei juristischen Prüfungen verschoben

Für ein geplantes umstrittenes Markierungsverbot in Gesetzestexten bei juristischen Prüfungen soll es eine «großzügige Übergangszeit» geben. Das Verbot sei danach aber sinnvoll, auch weil sonst jedes Jahr Millionen Seiten geprüft werden müssten, sagt Minister Mertin.

Das rheinland-pfälzische Justizministerium plant eine Reform der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen (Japo): Die Einführung eines Teilzeit-Referendariats und die Wiedereinführung einer verdeckten Zweitkorrektur - also ohne Kenntnis der Note des Erstkorrektors - gehören dazu. Das ebenfalls geplante Verbot von Markierungen in Gesetzestexten und juristischen Kommentaren, die mit in die Prüfungen genommen werden dürfen, wird jetzt jedoch verschoben.

Nach heftiger Kritik von Studierenden und Referendaren habe Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Donnerstag in Mainz im Rechtsausschuss des Landtags eine Verschiebung dieses Vorhabens um rund zwei Jahren angekündigt, berichtete sein Ministerium. «Das bedeutet, dass die Referendarinnen und Referendare, die ihren Vorbereitungsdienst am 2. Mai aufgenommen haben, ihr schriftliches Examen im Oktober 2024 wie auch ihre mündliche Prüfung im Mai 2025 noch mit den bekannten Markierungsmöglichkeiten absolvieren können», erläuterte Mertin. Dies gelte auch für die Studierenden, die spätestens im August 2024 ihr schriftliches Examen und ihre mündliche Prüfung im Januar 2025 ablegten.

Die Markierungen seien auch in acht anderen Bundesländern untersagt. «Das dient der Vorbereitung der Einführung der digitalen Prüfung mit elektronischen Hilfsmitteln, in denen eine Markierung ohnehin nicht möglich ist», erläuterte Mertin den Plan der umstrittenen Regel. Zudem diene das Verbot der Chancengleichheit und Rechtssicherheit. Immer häufiger wendeten sich Prüflinge an das zuständige Landesamt mit der Bitte um eine Bestätigung, dass ihre Markierungen zulässig sind. «Dieser Kontrollaufwand ist weder personell noch finanziell wirtschaftlich leistbar, da der Aufwand unverhältnismäßig hoch ist.»

In den vergangenen fünf Jahren habe die durchschnittliche Zahl der Prüflinge bei mehr als 500 pro Jahr gelegen. Pro Prüfung seien mehr als 16.000 Seiten Gesetzestexte zugelassen. Damit müssten im ersten Examen 8,496 Millionen Seiten im Jahr kontrolliert werden und im zweiten Staatsexamen weitere 10,2 Millionen - und zwar von juristisch vorgebildeten Menschen.