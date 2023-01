Mehr Erwerbstätige im Saarland: Aber unter Vor-Corona-Niveau

Die Zahl der Erwerbstätigen im Saarland ist 2022 erneut gestiegen, liegt aber nach wie vor unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Rund 524.100 Personen waren im vergangenen Jahr in der saarländischen Wirtschaft beschäftigt, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Das seien 2100 Erwerbstätige (plus 0,4 Prozent) mehr als im Jahr 2021. Mit diesem Zuwachs liegt das Saarland jedoch deutlich unter dem bundesweiten Plus von 1,3 Prozent.

Nach einem deutlichen Einbruch im Jahr 2020 scheine die wirtschaftliche Eintrübung überwunden zu sein, stellten die Statistiker fest. 2022 wuchs die Zahl der Erwerbstätigen zum zweiten Mal in Folge. Dennoch seien die Vor-Corona-Werte noch deutlich unterschritten: Im Jahr 2019 verzeichnete das Amt noch 535.100 Erwerbstätige. Deutliche Verluste hat es im produzierenden Gewerbe gegeben. Dort sank 2022 die Zahl der Erwerbstätigen um 1,1 Prozent auf 128.300. Der Dienstleistungsbereich legte hingegen um 0,9 Prozent zu.

