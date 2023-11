Fast jeder Dritte leidet unter Rückenschmerzen

Teils heftiger Schneefall und Glätte erwartet

In Rheinland-Pfalz und im Saarland können die Straßen am Montag wegen Schneefalls und Schneeregens glatt werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht am Vormittag von Nordwesten Niederschlag auf, der oberhalb von 300 bis 400 Metern als Schnee vom Himmel kommt, in tieferen Lagen teils als Schneeregen. In der Eifel steige die Schneefallgrenze am Nachmittag auf 700 bis 800 Meter.