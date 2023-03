Frau aus Prozess um Todesfall mit «Waldmeister»-Sirup tot

Prävention: «Pakt gegen sexualisierte Gewalt» nimmt erste Formen an

Der «Pakt gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen» in Rheinland-Pfalz nimmt erste Formen an. Am Mittwoch wurde der Betroffenenrat gegründet, dem acht Mitglieder im Alter zwischen 18 und 67 Jahren angehören, wie Familienministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstag bei der Vorstellung des Projektes mitteilte. Eine Fachkommission mit sechs Mitgliedern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis unter Vorsitz der ehemaligen Leiterin des Landesjugendamtes, Birgit Zeller, hat bereits am Montag erstmals getagt. Ziel des Pakts ist eine wirksamere Prävention und eine flächendeckende kindgerechte Intervention und Nachsorge.