Feuerwehr findet tote 90-Jährige bei Wohnhausbrand

Bundesgartenschau : Musical will Musik mit aktuellen Themen verbinden

Das in Mannheim geplante Musical über Soulsängerin Joy Fleming (1944-2017) will neben der Musik auch die aktuellen Themen Klima, Umwelt und Energie beleuchten. Damit würden die Schwerpunkte der Bundesgartenschau in der badischen Stadt betont, in deren Rahmen das Musical ab dem 11. Mai 2023 an 15 Abenden zu sehen sei, teilten die Veranstalter am Freitag mit.