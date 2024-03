Meldeportal für Schäden durch Krähen online

Mit Giga 5G+ in die Gigabit-Zukunft: Was das Echtzeit-Netz möglich macht

Was haben selbstfahrende Autos, VR-Reisen und digitale Zwillinge gemeinsam? All diese Anwendungen sind auf den Echtzeit-Datenaustausch angewiesen und werden mit 5G überhaupt erst möglich. Der Mobilfunkstandard der fünften Generation öffnet die Türen zu vielen innovativen Anwendungen der vernetzten, digitalen Welt. Doch was zeichnet 5G aus und welche Vorteile bietet die Technologie für die Gigabit-Zukunft? Hier bekommst Du Antworten. Wenn Du bereits mit einem 5G-Smartphone surfst, wirst Du in vielen Situationen feststellen: superschnelle Downloads, ruckelfreies Streaming und reibungsloses Online-Gaming sind mit der fünften Mobilfunk-Generation der neue Standard. Doch der Nachfolger von LTE (4G) ermöglicht nicht nur die Echtzeit-Kommunikation von Smartphone zu Smartphone, sondern bietet auch in vielen anderen Bereichen Vorteile. Welche spannenden Innovationen mit 5G möglich sind, veranschaulicht Vodafone zum Tag des Drohnenflugs am 7. Mai mit einer beeindruckenden ...