Leichter Rückgang bei Zahl der Arbeitslosen an der Saar

Kommunen: Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt noch einmal ein

Rosarote Frühlingsstimmung in der Pfalz: Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest lädt zum Abschluss an diesem Wochenende noch einmal zum Flanieren und Genießen ein. Hunderte Mandelbäume in und um den Weinort, der zur Kommune Neustadt an der Weinstraße gehört, locken jedes Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher an. Sie können noch bis Sonntag an zahlreichen Ausschankstellen die Weinfestatmosphäre genießen.