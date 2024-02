Auch Saarbrückens Spiel gegen Unterhaching abgesagt

Mann wird auf Bundesstraße schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Südwestpfalz ist ein Autofahrer am späten Freitagnachmittag schwer verletzt worden. Er geriet aus bislang ungeklärter Ursache bei Waldfischbach-Burgalben auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in einen entgegenkommenden Wagen, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden. Neben mehreren Notarztwagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.