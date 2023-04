Pröger trifft bei Hansa-Sieg gegen Kaiserslautern

Wechselhaftes Wetter zum 1. Mai: Starkregen möglich

An Rhein, Mosel und Saar bringt der 1. Mai wechselhaftes Wetter. Zunächst sei es am Feiertag am Montag stark bewölkt, bevor am Nachmittag Regenschauer und einzelne Gewitter möglich seien bei maximal 19 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Zum Teil könne es auch zu Starkregen kommen. In der Nacht lassen die Niederschläge dann wieder nach, bevor der Dienstagvormittag weiteren Regen bringen dürfte. Im Tagesverlauf werde es am Dienstag trockener, auch der Mittwoch bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei bei erneut maximal 19 Grad.