2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern hofft auf Ende der Remis-Serie

Nach sechs Unentschieden in Serie will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern im Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg erstmals seit dem 21. August wieder einen Sieg einfahren. Trainer Dirk Schuster glaubt fest an einen Erfolg in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Zu Beginn der Woche hatte ich Bedenken, dass wir es nach dem Punktgewinn in Hamburg ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die Mannschaft hat aber zu meiner Überraschung im Training Vollgas gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen», sagte Schuster am Freitag.